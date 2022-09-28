القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ، في بيان: "نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بالبحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي".

وشاركت الفرقاطة المصرية طراز جوويند (الفاتح) مع الفرقاطة الفرنسية (ACONIT) عقب انتهاء زيارتها الناجحة إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، ووفق البيان.

وأضاف: "تضمن التدريب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية في المناطق ذات الاهتمام المشترك و تمارين تشكيلات الإبحار التكتيكية".

وأوضح أن "التدريبات تأتي في إطار خطة القوات المسلحة للتدريبات المشتركة تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية بين قوات البلدين بما يساهم بشكل فعال في الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".

وأعلن الجيش المصري في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، تنفيذ القوات البحرية مع نظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي، بمشاركة مدمرة صواريخ أمريكية، بالهدف ذاته وهو مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على حرية الملاحة الدولية.