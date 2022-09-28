الكاظمي يأمر بالقبض على المسؤولين عن قصف بغداد

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، القوى الأمنية بالقبض على المسؤولين عن قصف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي في بيان، أن الكاظمي وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم.

وقال الكاظمي إن من الضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة والأملاك العامة والخاصة والمتظاهرين السلميين، حسب المصدر.

ودعا المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر، مضيفا أن الوضع الأمني الحالي يمثل انعكاسا للوضع السياسي.

وجدد الكاظمي الدعوة إلى الحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي، للخروج من الأزمة الحالية.

كما أمر الدولة ومؤسساتها بالقيام بمهامها، والمواطنين بتجنيب تبعات الصراعات السياسية والحفاظ على الأمن ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي٫ فيما شدد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات.

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق الأربعاء، إصابة 7 عناصر من قوات الأمن بجروح مختلفة جراء قصف تعرضت له المنطقة الخضراء.

ويواجه العراق أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.