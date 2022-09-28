تشييع جثامين 4 فلسطينيين قُتِلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

شيّع مئات الفلسطينيين، الأربعاء، جثامين 4 شبان، قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بأن موكب تشييع جثامين عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة (براهمة)، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة، انطلق من مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

ورفع المشاركون في الجنازة، العلم الفلسطيني، ورايات الفصائل، مرددين هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بالرد على "جريمة اغتيال" الفلسطينيين الأربعة.

كما أطلق مسلحون، الرصاص في الهواء، خلال التشييع.

ونقل جثمان محمد محمود الونة (براهمة)، إلى مسقط رأسه في بلدة عَنزة، جنوبي جنين، حيث وري الثرى في مقبرتها، في حين وريت جثامين الثلاثة في مقبرتي مدينة جنين ومخيمها.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة ومخيم جنين".