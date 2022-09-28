"تيكا" التركية تفتتح قاعة نقابة الصحفيين بعد تطويرها في بيروت

افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) اليوم الأربعاء، قاعة نقابة المحررين الصحافيين اللبنانية في العاصمة بيروت بعد تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات لتنظيم المؤتمرات وتدريب الصحفيين.

وشارك في حفل الافتتاح السفير التركي لدى لبنان علي باريش أولوسوي ومنسق تيكا في بيروت أورهان أيدن وأعضاء مجلس النقابة.

وأشار السفير التركي في كلمة له بالتعاون القائم بين لبنان وتركيا، وأشاد بـ"الدور الذي تقوم به نقابة محرري الصحافة اللبنانية في خدمة الكلمة والإنسان".

وأثنى على مبادرة وكالة تيكا في تعزيز التعاون بين تركيا والصحافة اللبنانية "على أن يستمر تطوير وتعزيز هذا التعاون في المستقبل".

ونوه أولوسوي إلى أن تيكا تعمل في لبنان منذ عام 2010، ونفذت أكثر من 170 مشروعا، كمبادرة من الحكومة والشعب التركيين لمساعدة الشعب اللبناني الصديق.

وقام نقيب الصحفيين اللبنانيين جوزيف القصيفي بشكر الحكومة التركية على هذه "المبادرة السخية" بتجهيز قاعة الاجتماعات في النقابة بأحدث الحواسيب والأجهزة المتممة، ما جعلها تتمتع بالمواصفات العالمية لاحتضان المؤتمرات المتخصصة وورش العمل المهنية.

وقال إن "هذه المبادرة وسواها من عشرات المبادرات ليست إلا تعبيرا عمليا عن العلاقات اللبنانية- التركية المتواصلة منذ زمن طويل، واستمرارا للتعاون المنفتح بين بلدينا".

وتابع: "نحرص على تكرار شكرنا، وانفتاحنا على كل تعاون بين صحفيي لبنان وتركيا في جميع المجالات".

كما أوضح منسق تيكا في لبنان أورهان أيدن، أنهم جهزوا قاعة النقابة بأجهزة الكمبيوتر واللوحات الذكية التفاعلية وطابعة وأجهزة صوت وغيرها من الأدوات التي سيستفيد منها أعضاء النقابة البالغ عددهم أكثر من 2000 صحفي.

وأضاف: "التجهيزات التي قدمناها ستمكن النقابة من تنظيم دورات تدريبية للصحفيين مثل التحرير وكتابة الأخبار وإعداد التقارير".

وقدم القصيفي درع نقابة الصحفيين إلى كل من السفير التركي ومنسق تيكا تقديرا وشكرا لهما في نهاية الحفل.