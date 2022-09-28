كنائس بيت لحم تقرع أجراسها حدادا على مقتل 4 فلسطينيين

قرعت الأربعاء، أجراس كنيسة المهد، وكنائس مدينة بيت لحم، حدادا على أرواح أربعة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال كاهن رعية الروم الأرثوذكس في كنيسة المهد (وسط) الأب عيسى ثلجية لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "الأجراس قرعت حدادا على أرواح الشهداء، وأقيمت الصلوات بالكنيسة ترحماً على الشهداء والدعاء بالشفاء للجرحى والإفراج عن أسرانا".

وأضاف ثلجية: "اليوم أرسل رسالة للعالم والمحتل أننا شعب واحد لا يتجزأ ومعا نحو تحقيق أهدافنا الوطنية وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، قال الناطق الإعلامي الرسمي باسم الكنائس الأرثدوكسية عيسى مصلح لـ"وفا"، إن قرع أجراس الكنائيس يأتي حداداً على أرواح الشهداء، وكذلك رفضاً لما يقوم به الاحتلال من اعتداءات بحق شعبنا.

وعم الإضراب الشامل، الأربعاء، محافظة بيت لحم ومختلف المحافظات الفلسطينية، حدادا على أرواح أربعة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة ومخيم جنين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "أربعة فلسطينيين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة ومخيم جنين".

وأضافت أن "الشهداء هم: عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة (براهمة)، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة".