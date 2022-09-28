وزير الخارجية العراقي يستدعي سفير إيران للاحتجاج على قصف إقليم شمال العراق

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأربعاء إن بغداد ستستدعي السفير الإيراني لديها لتقديم مذكرة احتجاج له إثر القصف الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق عديدة في إقليم كوردستان وأسفر عن سقوط ضحايا.

وقال حسين خلال مشاركته في ملتقى الرافدين المنعقد ببغداد "سيتم استدعاء السفير الإيراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج له" على خلفية القصف.

وأفاد حسين، بأن "السفير الإيراني في بغداد سيتم استدعاؤه غداً وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف في مناطق إقليم كردستان"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأردف: "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والأرض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف".

وأضاف أن السياسة الخارجية تعبّر عن السياسات الداخلية بنسبة عالية، موضحا أن المشاكل الداخلية بالعراق تُضعف من مواقفنا الخارجية.

وذكر أن "العلاقات بين بعض السياسيين مع بعض الدول ليست في صالح العراق"، لافتا أن "ما نحتاجه هو مساندة الساسة العراقيين سياسة الدولة العراقية الخارجية وأن السيادة العراقية مخترقة منذ عام 1991 بقرارات أممية".

واستدرك الوزير قائلاً "لكن العراق الآن أكثر استقلالية في اتخاذ القرار مقارنة بالفترات من 1991 إلى 2003، ومن 2003 إلى 2011".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد التلفزيون الإيراني أن مقرات أحزاب "كومله الكردستاني" و"الديمقراطي الكردستاني" و"الحرية الكردستاني" تعرضت للقصف بصواريخ وطائرات مسيرة.

وعادة تقصف المدفعية الإيرانية مناطق حدودية في إقليم كردستان شمالي العراق، بين حين وآخر لاستهداف مقاتلين أكراد مناوئين لطهران.