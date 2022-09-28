7 جرحى جراء قصف المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، إصابة 7 عناصر من قوات الأمن بجروح مختلفة جراء سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء أحدها في محيط مبنى مجلس النواب".

وقالت المصادر التابعة لمجلس الوزراء في بيان : "ارتفع عدد المصابين من القوات الأمنية جراء قصف المنطقة الخضراء إلى 7 جراحهم متفاوتة".

وأضافت: "تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بـ 3 قذائف سقطت واحدة أمام مبنى مجلس النواب وأخرى قرب دار الضيافة".

وأشارت أن القصف خلّف "أضرارا بعدد من السيارات وأحد المباني"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم جلسة جديدة جدد فيها الثقة لرئيس المجلس محمد الحلبوسي، واختار محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس المجلس.

ويواجه العراق أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني إلى تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.

ونشبت خلافات بين تحالفي التيار الصدري الشيعي والإطار التنسيقي الشيعي المقرب من إيران دون تشكيل الحكومة.