إغلاق مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة الكويتي استعداداً لفرز الأصوات

أغلقت، مساء اليوم الخميس، في الكويت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 تمهيدا لبدء فرز الأصوات ويليها إعلان النتائج وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لمدة 4 سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن عملية الاقتراع استمرت لمدة 12 ساعة متوا،صلة بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء بالتوقيت المحلي في 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحات".

وبحسب الوكالة فيتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 100 ألف و185 ناخبا وناخبة، فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90 ألف و478 ناخبا وناخبة.

وأضافت: " يتنافس في الدائرة الانتخابية الثالثة 47 مرشحا ومرشحة على أصوات 138 ألفا و364 ناخبا وناخبة، وفي الدائرة الرابعة بتنافس 80 مرشحا ومرشحة على 208 آلاف و971 صوتا انتخابيا، فيما يتنافس في الدائرة الخامسة 82 مرشحا ومرشحة على أصوات 257 ألفا و931 صوتا".

وأشارت الوكالة، إلى أن مراكز الاقتراع شهدت جولات تفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بدأها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ كلال خالد الأحمد الصباح برفقة عدد من الوزراء منذ الصباح الباكر على الدوائر الانتخابية الخمس تباعا.

وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري، في 2 أغسطس/ آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وتأسس مجلس الأمة في 23 يناير/ كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع المجلس بنفوذ قوي يخوّل له استجواب رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى التصويت على حجب الثقة.

وخلال نحو 60 عاما مّر مجلس الأمة بمحطات فارقة عديدة، شهد خلالها أزمات سياسية أدت إلى حله في مرات كثيرة.