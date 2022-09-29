استشهاد طفل فلسطيني أثناء ملاحقته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد طفل، بعدما وقع من علو خلال ملاحقته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7سنوات، من بلدة تقّوع جنوبي بيت لحم، فارق الحياة في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأضافت: "لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلب الطفل بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة تقّوع".

وعادةً ما تندلع مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقّوع، نظرا لوجودها بالقرب من شارع عام، تمر عبره مركبات للمستوطنين الإسرائيليين.

ولم يُصدر جيش الاحتلال تعقيباً فورياً على ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى ظهر الخميس.