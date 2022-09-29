تنظيم "واي بي جي" الإرهابي يقمع محتجين على مناهجه الدراسية في سوريا

قامت عناصر تنظيم "واي بي جي- بي كي كي" الإرهابي، الأربعاء، بقمع مظاهرة في مدينة القامشلي احتجاجا على فرض مناهجه الدراسية في مناطق سيطرته شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المواطنين تجمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة وسط القامشلي، رفضا لفرض مناهج التنظيم الإرهابي في المدارس وإغلاقه المدارس التي رفضت تدريس المناهج القديمة.

وقالت مصادر، إن المحتجين طالبوا بالعودة إلى المناهج الدراسية القديمة، وأكدوا أن الشهادات التعليمية التي يمنحها التنظيم غير سارية وغير معترف بها.

وأكدت المصادر بأن عناصر التنظيم قمعوا المظاهرة واعتدوا على المحتجين والصحفيين، ما أدى إلى إصابة محتجين بجروح طفيفة واعتقال العشرات.

ومنذ 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، يغلق التنظيم الإرهابي مدارس عديدة في القامشلي لرفضها تدريس مناهجه.

وفرض التنظيم مناهجه تدريجيا على المدارس الابتدائية في المناطق الخاضعة لسيطرته منذ عام 2015، حتى باتت تشمل جميع المراحل الدراسية.

وتحتوي مناهج التنظيم الإرهابي على أفكار غريبة عن المجتمع السوري، بعضها يعطي صورة خاطئة عن الإسلام ويشجع الأطفال على حمل السلاح.

هذا، وتقدس مناهج التنظيم عبد الله أوجلان زعيم التنظيم الإرهابي المسجون في تركيا منذ 1999 وتصفه بـ"المعلم الأول".