غوتيريش يدعو إلى احترام سيادة العراق ووقف التصعيد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وإلى وقف فوري للتصعيد، على خلفية قصف إيران إقليم شمال العراق.

وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك في بيان، مساء الأربعاء، إن "غوتيريش يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك المناطق المدنية".

وأضاف أن غوتيريش دعا إلى "وقف فوري للتصعيد"، وحث "على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ علاقات حسن الجوار".

وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بغداد ستستدعي السفير الإيراني لديها، الخميس، لتقديم مذكرة احتجاج له إثر القصف الذي شنته طهران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق عديدة في إقليم شمال العراق وأسفر عن سقوط ضحايا.

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الحرس الثوري شن هجمات، الأربعاء، على جماعات مسلحة متمردة في إقليم شمال العراق.

وأعلن جهاز "مكافحة الإرهاب" في الإقليم، أن حصيلة قتلى القصف الإيراني ارتفعت إلى 13 شخصاً، وإصابة 58 آخرين أغلبهم من المدنيين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.