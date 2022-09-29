وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد طفل أثناء ملاحقة الجيش الإسرائيلي له

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن طفلا استشهد، بعدما وقع من علو خلال ملاحقته من قبل الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الطفل ريان سليمان البالغ 7 سنوات، من بلدة تقّوع جنوبي بيت لحم، فارق الحياة في مستشفى بيت جالا.

وأضافت: "لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلب الطفل بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة تقّوع".

وعادةً تندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة تقّوع، نظرا لوجودها قرب شارع عام تمر عبره مركبات للمستوطنين الإسرائيليين.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في تعقيب أصدره، إن عددا من المشتبه بهم ألقوا الحجارة تجاه مواطنين (مستوطنين) على الطريق العام قرب قرية تقّوع، مضيفا أن قواته أجرت أعمال تمشيط بحثًا عنهم دون أن تقع أية مواجهات أو استخدام للأسلحة أو وسائل لتفريق المظاهرات.

وتابع: "وردت أنباء عن وفاة صبي فلسطيني، حيث يتضح من الفحص الأولي أنه لا توجد علاقة بين وفاته وبين نشاطات جيش الدفاع في المنطقة؛ يتم التحقيق في تفاصيل الحادث".

بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل الشهيد ريان ياسر سليمان"، معتبرة أنها "جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن تلك الجريمة تمثل تعبيرا عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي "بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والمحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه".

وتشهد الضفة الغربية وخاصة جنين (شمال) تصاعدا لتوغلات الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى الاعتقالات.