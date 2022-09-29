وفاة 19 شخصاً في المغرب بعد تناولهم مشروبات كحولية فاسدة

قضى 19 شخصاً في المغرب تسمّماً بعد تناولهم مشروبات كحولية فاسدة، فيما أوقفت الشرطة شخصاً للاشتباه في تورطه بيع مواد كحولية تسببت بوفاة مستهلكيها.

وذكرت مواقع إخبارية مغربية أن مدينة القصر الكبير شهدت الثلاثاء وفاة تسعة أشخاص بسبب تناولهم "خموراً فاسدة".

ونقل موقع "اليوم 24" عن المندوب المحلّي لوزارة الصحة أميران شوقي قوله إن "العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 19 شخصاً" الأربعاء، وأن "حالات أخرى كانت حرجة لكنّها غادرت الإنعاش"، مشيراً إلى أنّ أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عاماً.

وأوضح المسؤول أن جثامين الضحايا نقلت إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة كي تخضع للتشريح الطبي "قصد تدقيق أسباب الوفاة.

فيما أفاد موقع "هسبريس" أنّ تشريح الجثامين تقرّر بأمر من النيابة العامة "عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرّة بالصحة العامة تسبّبت في وفاتهم".

وأضاف أنّ الشرطة أوقفت الثلاثاء بمدينة القصر الكبير شخصاً يبلغ من العمر 48 عاماً ولديه "سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرّة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".