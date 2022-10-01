مئات العراقيين يتظاهرون في الذكرى الثالثة للحراك الشعبي

تظاهر مئات العراقيين السبت، في العاصمة بغداد، بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي انطلق مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وذكرت وكالات إخبارية، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء وسط العاصمة، وأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنعهم.

وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا، فيما جرى وقف خدمات الإنترنت في محيطها.

كما رفع المتظاهرون الأعلام العراقية، مرددين شعارات منددة بالفساد.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، توجيهات لقوات الأمن من أجل حماية المتظاهرين بمناسبة ذكرى الحراك.

وانطلقت في أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الفاسدة، وللمطالبة بالإصلاح والتنمية، استمرت أشهرا، ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي.