نصر الله: أيام حاسمة أمام لبنان في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

أكد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن لبنان أمام أيام حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع "العدو الإسرائيلي".

ولفت نصر الله في كلمة تلفزيونية اليوم السبت، إلى أن استلام لبنان بشكل رسمي المقترح الأميركي لمعالجة الملف هو خطوة مهمة جدا، مشيرا إلى أنها تأتي بعد أشهر من النضال السياسي والميداني والإعلامي.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد قالت في وقت سابق اليوم السبت على تويتر، إن السفيرة دوروثي شيا سلمت المقترح إلى الرئيس عون لدى استقباله لها.

كما تسلم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، نسخ من المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال نصر الله: "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وسيتضح خلال الأيام المقبلة الموقف الذي سيتخذه المسؤولون في الدولة حول هذا الملف، ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة".

واعتبر أنه "اذا تم التوصل لنتيجة جيدة فذلك سيفتح آفاقا كبيرة اقتصاديا وواعدة للشعب اللبناني".

وأضاف نصر الله: "نحن لدينا كنز ولا يمكن انتظار مساعدات من الخارج في ظل معاناة كثير من الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول الأوروبية".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وأشار نصر الله، أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الماضية أكدت أنه لا يوجد فريق واحد يمتلك الأغلبية في البرلمان.

وأضاف أن الجلسة أكدت ضرورة التشاور بين القوى السياسية في المرحلة المقبلة للتوصل إلى اختيار رئيس يحظى بأكثرية في المجلس النيابي.

وأخفق مجلس النواب الخميس الماضي، في انتخاب خليفة لرئيس الجمهورية ميشال عون بعدما صوت 63 نائبا بورقة بيضاء من بين 122 حضروا الجلسة من أصل 128 نائبا.