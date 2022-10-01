واشنطن تسلم لبنان رسالة خطية حول مقترحات ترسيم الحدود مع إسرائيل

تسلم لبنان اليوم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين حول المقترحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي تجري برعاية أمريكية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني للسفيرة الأمريكية بالبلاد دوروثي شيا، في العاصمة بيروت، التي سلمته رسالة هوكستين، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

وأفاد البيان، بأن ميشيل عون تسلم من شيا "رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن محتوى الرسالة، إلا أن رئيس حكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، سبق وأعلن في 22 سبتمبر/أيلول المنصرم، تحقيق "تقدم ملموس" في مفاوضات ترسيم الحدود.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا؛ وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/ أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.