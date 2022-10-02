انتشال عشرات الجثث مجهولة الهوية داخل مدرسة في مدينة سرت الليبية

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا انتشال 42 جثة لأشخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية داخل مدرسة في سرت.

وجاء في بيان عن الهيئة إنه "بناء على بلاغ وارد من النيابة الجزئية بسرت بوجود مقبرة بمدرسة ابن خلدون بالجيزة البحرية بسرت قمنا باستخراج عدد 42 حالة مجهولة الهوية ".

وأضافت: "بعد عملية الانتشال التي تمت على مدار أسبوعين نقلت الرفات إلى مستشفى ابن سينا وأخذت عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الطب الشرعي".

وتابعت: "دفنت الجثث مجهولة الهوية".

ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أعلن سرت في أغسطس/آب 2015 ولاية له.

وفي 17 ديسمبر/ كانون أول 2016، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تحرير مدينة سرت بالكامل، عقب نحو عامين على سيطرة التنظيم عليها.