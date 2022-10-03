إصابة 6 فلسطينيين في هجوم للمستوطنين شمالي الضفة

أصيب 6 فلسطينيين، مساء الإثنين، جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على سياراتهم شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات في بلدة حوارة جنوب نابلس، خلال اعتداء للمستوطنين.

وأوضحت أن من بين الإصابات اثنين برضوض، و4 بحالات اختناق، عولجت ميدانيا.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين نفذوا اعتداء على مركبات فلسطينية على طريق حوارة جنوبي نابلس.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين رشقوا المركبات بالحجارة، واستخدموا الغاز المسيل للدموع.

وذكر الشهود أن المستوطنين أشعلوا النيران في حقول فلسطينية مزروعة بأشجار الزيتون.

وعادة ما ينفذ المستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة.

ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك الاعتداءات، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس.