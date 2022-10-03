استراليا تقرر إعادة عشرات من مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول شرقي سوريا

قالت الحكومة الاسترالية إن "أولويتها القصوى" هي حماية مواطنيها، وذلك تعليقاً على أخبار تفيد بعزمها إعادة عشرات النساء والأطفال من شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، بعد تقرير نشرته صحيفة غارديان، أن الحكومة قررت إعادة قرابة 20 امرأة أسترالية و40 طفلا من المخيمات التي يسيطر عليها تنظيم واي بي جي/بي كي كي الإرهابي شرقي سوريا.

ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية كلير أونيل التقارير عن إعادة المواطنين، مكتفيا بالقول إن الحكومة ستحمي مواطنيها.

وتقيم النساء والأطفال الاستراليون المعنيون في مخيمي الهول وروج منذ 2019 دون محاكمات أو لائحة اتهام حقيقية في ظروف لاإنسانية.

وقال المتحدث إن "الأولوية القصوى للحكومة الاسترالية هي حماية الاستراليين ومصالح أستراليا الوطنية، بناء على نصائح الأمن القومي".

ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" خصوصاً في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول خصوصاً الأوروبية، استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من المخيم.

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبرسك للقناة السابعة التلفزيونية "هناك نحو 40 طفلا استراليا يعيشون في أحد أخطر الأماكن على الأرض".

أضافت: "عندما يعودون إلى استراليا، أعتقد أنه من المهم جدا أن يتلقى الأطفال خصوصا، المساعدة النفسية".

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة سيف ذا تشيلدرن فرع استراليا مات تينكلر إنه "متفائل جدا" في اتخاذ قرار إعادة النساء والأطفال.

وأكد في مقابلة مع محطة إي بي سي العامة أن "هذه البيئة خطرة جدا على هؤلاء الأطفال إذا بقوا فيها".

من جهته قال كمال دبوسي الذي تقبع ابنته وأحفاده الثلاثة في أحد المخيمات بسوريا إنه لم يتبلغ بأي خطة لإعادتهم لكنه رحب بالأنباء.

وقال في بيان لمحطة إي بي سي إن "أمنية جميع الآباء أن يكون أبناؤهم آمنين".