السلطات الصومالية تعلن مقتل قيادي بارز في حركة الشباب

قالت السلطات الصومالية، الاثنين، إنها تمكنت من قتل قيادي بارز بحركة "الشباب" في عملية أمنية جنوبي البلاد.

وأوضحت وزارة الإعلام الصومالية في بيان: أن "قيادياً بارزاً في تنظيم حركة الشباب يدعى عبد الله نذير قتل في عملية أمنية نفذتها القوات الحكومية".

وأضاف البيان: "أدت معلومات وفّرها جهاز الاستخبارات الصومالية إلى مقتل القيادي عبد الله نذير في بلدة حرمكا بإقليم جوبا الوسطى جنوبي الصومال".

وتابع: "كان القيادي القتيل يعمل مسؤولاً في قسم الدعوة بالحركة كما تولى مناصب عدة منها مسؤول قسم الشورى والمالية"، لافتاً أن "القتيل من أخطر القيادات الإرهابية في التنظيم".

وأشار البيان إلى أن القيادي نذير كان أحد المطلوبين أمنيا لدى الحكومة الصومالية، ويعد من الشخصيات البارزة المرشحة لخلافة زعيم الحركة الحالي أحمد ديرية أبوعبيدة.

ويأتي مقتل نذير، في وقت تشهد فيه عدة مناطق في الصومال عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي ضد مقاتلي "الشباب" بهدف تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الأخيرة.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.