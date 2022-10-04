النظام السوري يصادر أراضي النازحين واللاجئين في إدلب

صادر النظام السوري أراض زراعية في مناطق سيطرته بريف إدلب شمالي البلاد تعود ملكيتها لمواطنين نازحين ولاجئين غادروا بلداتهم وقراهم بعد سيطرة النظام عليها.

وتمت المصادرة تحت مسمى "الاستثمار"، حيث تقوم وزارة الزراعة التابعة للنظام، بزراعة الأراضي وجني عوائدها.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن محافظ إدلب المعين من النظام ثائر سلهب قوله: "الأراضي التي تطرح للاستثمار هي أراضي المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال".

واشترط سلهب، وفق الصحيفة الموالية للنظام، "عودة النازح وتسوية وضعه من قبل النظام ليتم إعادة الأرض التي تم إعطاؤها للاستثمار" وفق تعبيره.

وخرجت محافظة إدلب عن سيطرة النظام في عام 2015، لكن النظام تمكن اعتباراً من عام 2017 من استعادة عشرات القرى والبلدات في المحافظة بدعم روسي إيراني، بالرغم من اتفاقيات أستانا التي حددت المحافظة كمنطقة خفض تصعيد.

وسبق للنظام أن صادر أملاك وأراض للمعارضين والنازحين واللاجئين في العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرته.