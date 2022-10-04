الهلال الأحمر الفلسطيني: 37 إصابة جراء اعتداءات لمستوطنين وللجيش الإسرائيلي بنابلس

أصيب 37 فلسطينياً، الإثنين، بعد اعتداء نفّذه مستوطنون على سيارات تبعه مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 37 مصابا باعتداء نفّذه المستوطنون على مركبات فلسطينية في محيط مدينة نابلس، أعقبه مواجهات مع الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت الجمعية أن بين الإصابات إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بسبب الاعتداء بالضرب، وإصابة جرّاء الوقوع، و29 إصابة بحالات اختناق، عولجت ميدانيا.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين نفذوا اعتداء على مركبات فلسطينية على طرق محيطة في مدينة نابلس.

وأشار الشهود إلى أن المستوطنين رشقوا المركبات بالحجارة، واستخدموا الغاز المسيل للدموع.

وذكروا أن المستوطنين أشعلوا النيران في حقول فلسطينية مزروعة بأشجار الزيتون.

وقال شهود إن مواجهاتٍ اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الشارع العام المارّ من بلدة حوارة، وعلى مدخل بلدة بيتا القريب جنوبي نابلس.

وبيّنوا أن "الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع".

وعادة ما ينفذ المستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة.

ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك الاعتداءات، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرّف في أكثر من 130 مستوطنة تمّ بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلّت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس.