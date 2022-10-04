تركيا تدعو إلى السعي مجددا لوقف إطلاق النار في اليمن

دعت تركيا الأطراف في اليمن إلى السعي من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار مجددا، معربة عن أسفها لعدم خروج جهود تمديد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان الماضي بنتائج هذه المرة.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندعو الأطراف في اليمن إلى تقديم دعم بناء للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، وإيجاد حل سلمي للمسألة من خلال الحوار وفي إطار الشرعية الدستورية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية المحددة".

وأكد البيان أن تركيا ستواصل دعم جهود الحل في إطار الأمم المتحدة.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي انتهى وقف إطلاق النار المعلن في 2 أبريل/ نيسان الفائت برعاية من الأمم المتحدة في اليمن.

والأحد، أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، لأنه "لا يرقى لمطالب اليمنيين" بحسب وصفه.

فيما أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، على لسان مصدر مسؤول، أنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.