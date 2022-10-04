حماس تشجب تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا وقولها بأنها صهيونية

استنكرت حركة حماس تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنها "صهيونية وداعمة لإسرائيل" كما ظهر في شريط فيديو متداول لها.

وقال سامي أبو زهري، عضو قيادة الحركة خارج فلسطين، إن تصريحات تراس التي قالت فيها إنها مؤيدة كبيرة للصهيونية "تمثل اصطفافا مع الاحتلال الصهيوني وعدوانا على شعبنا".

وأضاف: "هذه التصريحات استمرار لجريمة بريطانيا ضد قضيتنا الوطنية التي بدأت منذ وعد بلفور قبل أكثر من مئة عام".

ولفت إلى أن "مثل هؤلاء الأشخاص الذين يوفرون الغطاء لقتل الأطفال الأبرياء عار على الإنسانية".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء ليز تراس، في حفل أقيم الأحد في برمنغهام، تقول فيه إنها "صهيونية وداعمة كبيرة لإسرائيل".

والاثنين، عبرت فلسطين عن قلقها من نية بريطانيا دراسة موقع سفارتها في إسرائيل لغرض نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة بمدينة رام الله، حسب مراسل الأناضول.

وقال اشتية: "نتابع بقلق شديد تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، ووعدها المُعمم على أعضاء منظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، نيتها إجراء مراجعة لموقع السفارة لدى إسرائيل لغرض نقلها من تل أبيب إلى القدس".

والشهر الماضي، نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، أن "تراس تراجع موقع السفارة الحالي في تل أبيب".

وكانت تراس قدمت تعهداً أثناء توليها الخارجية بمراجعة موقع السفارة، في رسالة إلى منظمة "أصدقاء إسرائيل" من حزب المحافظين خلال منافستها على قيادة الحزب.