صندوق النقد الدولي: أكثر من 141 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" الاثنين، من أن أكثر من 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال حديثها في مؤتمر بالرياض، حيث قالت "جورجيفا" إن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف حدة الوضع.

وأوضحت أن بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها تدخلت لدعم الدول التي تكافح ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص الذي زادت مستوياته بسبب التطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتصاعدة التي تلوح بحدوث ركود عالمي.

وأضافت "جورجيفا" في بيان لها، أن دول الخليج العربية تخطط لتقديم مزيد من التعهدات قريباً، بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية مؤخراً عن تقديم 10 مليارات دولار بشكل مبدئي، للتخفيف من أزمة الإمدادات الغذائية العالمية.

من جهة أخرى، وقع صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية يوم الاثنين، اتفاقية لإنشاء مكتب تمثيلي إقليمي للصندوق في الرياض.

وقالت "أليس جاور" مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة "أزور ستراتيجي" الاستشارية ومقرها لندن، إن ضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال التوفير الكافي للمواد الغذائية الأساسية، يمثل أولوية للدول الغير متضررة بشكل مباشر.

وأضافت: "المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم الوصول إلى المجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء المنطقة". مشيرةً أنه بدافع الرغبة في الاستقرار الإقليمي وبالتالي الأمن، قامت دول مثل السعودية والإمارات بزيادة الاستثمارات في دول تتعرض لضغوط مالية.