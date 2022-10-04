عراقي يحول دكانه إلى متحف لمليون قلم

جمع العراقي علي المندلاوي في دكانه الصغير أكثر من مليون قلم يروي من خلالها قصة الثقافة في بلاده بين الماضي والحاضر.

وظهرت هواية جمع الأقلام عند المندلاوي قبل 37 عاما، حين شرع ببيع الأقلام على بسطة في شارع المتنبي الشهير بالعاصمة بغداد.

وتجمع جدران الدكان أقلاما من أزمنة وأنواع وماركات عالمية، فضلا عن أقلام رصاص من صناعة محلية تعود لعام 1970، لصبح دكان المندلاوي المتواضع وجهة يقصدها السياح من داخل العراق وخارجه.

وقال المندلاوي المولود في محافظة ديالى (شرق) عام 1967، إنه عاش سنوات الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، والتي أجبرت أسرته على مغادرة المناطق الحدودية مع إيران والانتقال إلى بغداد في 1982.

وبعد عامين من انتقاله إلى بغداد، فقد المندلاوي والده ووجد نفسه المسؤول الوحيد عن إعالة 6 من أخواته البنات.

فبدأت قصته مع الأقلام في بيعها على بسطة صغيرة في حي القصور ببغداد، وكان يتجول بها في السوق أو يفرش أقلامه أمام المحلات المغلقة.

كما نوه أن شغفه بالأقلام زاد بعد فتح بسطته، وأنه أحيانا كان يضطر إلى الاستدانة لشراء أقلام.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، كان القلم يحظى بأهمية كبيرة، ويستقر في جيب الطالب والمدرس والطبيب والمثقفين، كما وصف المندلاوي.

لكن القلم فقد قيمته في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وأصبح جزءا من التاريخ.

وأشار المندلاوي أن الأقلام جلبت له علاقات وتعرف من خلالها على أشخاص من مختلف شرائح الشعب العراقي.

وأوضح أن تخزين الأقلام في العراق له عوائق كثيرة منها العامل المناخي، وقارن بين أقلام من صنع العراق ذات جودة عالية صنُعت عام 1970 وأخرى تُصنع اليوم وجودتها متدنية للغاية ولا يكاد استخدامها يتجاوز يوما واحدا.

وأردف المندلاوي أن هواية جمع الأقلام لم تكن محط تقدير من الجميع، بل كانت تثير سخرية بعض العراقيين، إلا أن المندلاوي يشبه دكانه حاليا بـ"متحف للأقلام".

وقال إن أقلام دكانه كانت سببا لرسم البسمة على وجوه الزوار من السياح البريطانيين واليابانيين والأوروبيين.

ويهدي المندلاوي أقلاما لزوراه، وعندما يسألونه عن ثمنها يجيبهم بـ"أنها لا تضاهى بثمن".

وأضاف أن "من يجمع الأقلام لا يمكن أن يؤذي أحدا في حياته، وتبقى عنده القيم الثقافية والمعنوية عالية".