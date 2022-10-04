وفاة 4 أطفال سوريين غرقاً في بركة مياه شمالي لبنان

توفي 4 أطفال سوريين، الاثنين، غرقاً في بركة مياه بمحافظة كسروان شمالي لبنان.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني، عبر حسابه على فيسبوك، انتشال 4 جثث تعود لأطفال من الجنسية السورية، وإنقاذ طفل خامس.

وأوضح في بيان، أن "الأطفال قضوا غرقاً إثر سقوطهم داخل بركة مياه في وادي درعون، في محافظة كسروان شمال لبنان".

وأكد الدفاع المدني أن عناصره تمكنوا من إنقاذ طفل خامس وانتشلوه من البركة، وقدّموا له الإسعافات الأولية اللازمة في موقع الحادثة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الطفل الخامس بحالة مستقرة، مشيرة أن أعمار الأطفال تتراوح بين 10 أعوام و14 عاماً.

وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، بحسب الوكالة.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون تقريباً، 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.