الاتحاد الأوروبي: تهديدات "الحوثي" بمهاجمة شركات النفط غير مقبولة

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء تهديدات الحوثيين بمهاجمة شركات نفطية في السعودية والإمارات، معتبراً أنها "غير مقبولة"، داعياً الحوثيين "للاعتدال بمطالبهم".

جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء لدى اليمن، الثلاثاء، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر البيان: "نعبر عن القلق العميق إزاء التهديدات غير المقبولة من قبل الحوثيين بمهاجمة الشركات النفطية والشحن التجاري في البلدان المجاورة".

وحثت البعثة "الأطراف على الالتفات إلى دعوة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للتحلي بالهدوء وضبط النفس مع استمرار المفاوضات وتجنب الأفعال التي لا طائل منها".

وأضافت: "نحث الحوثيين تحديداً على الاعتدال في مطالبهم والتعاطي بشكل بناء مع المبعوث الأممي كي تستمر الهدنة وتتطور إلى وقف فعال لإطلاق النار وتمهيد الطريق لعملية شاملة تفضي إلى السلام".

والأحد، لوّحت جماعة الحوثي باستهداف مواقع نفطية في السعودية والإمارات مطالبة "الشركات العاملة في الدولتين بالمغادرة"، تزامناً مع رفضها تمديد الهدنة السارية في البلاد.

والسبت، أعلنت الحكومة اليمنية، على لسان مصدر مسؤول، أنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة"، بيد أن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين قال في بيان إن المقترح الأممي "لا يرقى لمطالب اليمنيين" على حد وصفه.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.