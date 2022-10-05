حريق بمخيم للاجئين في لبنان يشرد مئة عائلة سورية

بدقائق معدودة، خسرت مئة عائلة سورية في مخيم الوفاق العماني ببلدة عرسال شرقي لبنان مساكنها، بسبب حريق اندلع اليوم الأربعاء.

والتهم الحريق 93 خيمة وتسبب في تشريد نحو مئة عائلة سورية تقطن فيه ولكن لم يصب أي منهم بأذى.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "حريقا شب في مخيم للنازحين السوريين بوادي الحصن شرق بلدة عرسال أدى لاحتراق 93 خيمة من أصل 200".

وأكدت: "لم يصب أي من النازحين بأذى، غير أن النيران التهمت محتوياتهم بما فيها أوراقهم الثبوتية".

وأضافت: "تضررت مجاري الصرف الصحي وباتت تشكل خطرا بيئيا على الجميع".

وتابعت: "عملت قوة من الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني والسلطات المحلية والمواطنين على إخماد الحريق".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليونا، منهم نحو 880 ألفا فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يعيش في لبنان حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني، بحسب تقديرات الحكومة اللبنانية.

ووضعت الحكومة اللبنانية في الآونة الأخيرة، خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، إلا أن الخطة واجهت رفض الأمم المتحدة التي ترى أن الأمن في سوريا لم يستتبّ بعد، وتطلب من بيروت التريّث في الوقت الراهن.