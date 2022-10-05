رغم انتهاء الهدنة.. طيران اليمن يواصل رحلاته من مطار صنعاء

أقلعت طائرة للخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، من مطار صنعاء الدولي قاصدة الأردن، رغم انتهاء الهدنة في البلاد.

وأفاد مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت من المطار في طريقها إلى العاصمة الأردنية عَمَّان.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالحديث للإعلام أن الطائرة تحمل 280 راكبا يمنيا، غادر العديد منهم من أجل تلقي العلاج، دون تفاصيل أخرى.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري انتهت الهدنة المعلنة في 2 أبريل/ نيسان الفائت برعاية من الأمم المتحدة في اليمن، بعد تمديدها مرتين.

والأحد، أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، لأنه لا يرقى لمطالب اليمنيين بحسب وصفه.

بينما أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، على لسان مصدر مسؤول، أنها ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، وتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب) وفتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.