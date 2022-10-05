لليوم الثاني.. مئات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

جدد مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس الشرقية تحت حراسة الشرطة، لليوم الثاني على التوالي، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال 3 فلسطنيين من ساحاته.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن "336 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات بالفترة الصباحية اليوم الأربعاء".

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل من ساحات المسجد الأقصى، فيما انتشر مصلون في ساحات المسجد وهتفوا "الله أكبر" للاحتجاج على اقتحامات المستوطنين.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، ويتوقع أن تزداد بعد صلاة الظهر حسبما دعت إلى ذلك، في وقت سابق، جماعات يمينية إسرائيلية بمناسبة "يوم الغفران" اليهودي.

وبدأ اليهود إحياء "يوم الغفران" الذي يعتبر أقدس أعيادهم، مع غروب شمس أمس الثلاثاء ومن المقرر أن ينتهي بغروب اليوم الأربعاء، وهو يوم صيام تتوقف الحياة خلاله بشكل كامل في إسرائيل.

وأمس الثلاثاء، اقتحم 548 مستوطنا المسجد الأقصى بالفترتين الصباحية وبعد صلاة الظهر، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، التي تطالب بوقف الاقتحامات.