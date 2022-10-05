منظمة الصحة العالمية تعلن رصد 10 آلاف إصابة بالكوليرا في سوريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في سوريا منذ بدء تفشي المرض في هذا البلد.

جاء ذلك في كلمة لأمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، بخصوص معطيات الكوليرا سوريا.

وقال غيبريسوس إن عدد الإصابات بالكوليرا تجاوز 10 آلاف حالة في عموم سوريا خلال آخر 6 أسابيع.

وبدأ انتشار الكوليرا قبل نحو شهر في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث أوضحت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا عبر الاختبار السريع بلغ 338، فيما وصل عدد الوفيات 29.

والأحد، أصدرت منظمة "منسقو استجابة سوريا" (محلية)، بيانًا حذّرت فيه من "تسجيل حالات إضافية ضمن المخيمات المنتشرة شمالي سوريا وتحوّلها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها".

وأفاد الدكتور محمد سالم، مدير برنامج اللقاح بوحدة تنسيق الدعم "ACU" (منظمة محلية) لمراسل الأناضول، أنه "تم تسجيل 19 إصابة مؤكدة إضافة إلى 152 حالة مشتبه بها في مخيمات النازحين شمالي سوريا".

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالاً حادًّا يهدد الحياة إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقلّ أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة به.