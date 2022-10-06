اكتشاف احتياطي غاز ضخم في حقل "هيرمس" الإسرائيلي

أعلنت شركة إنيرجيان البريطانية اليونانية للطاقة الدولية، الخميس، اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في حقل هيرمس، الذي قالت إنه يقع في المياه الإقليمية لإسرائيل.

وقالت شركة إنيرجيان التي تنقب عن الغاز في المنطقة إنها اكتشفت الحقل دون تحديد مكانه بالضبط، وأنها أبلغت بورصة تل أبيب بعثورها عليه وعزمها على مواصلة الحفر في المنطقة ومحاولة العثور على احتياطات غاز أخرى.

وأوضحت الشركة الدولية: "حقق بئر هيرمس، بلوك 31، قبالة سواحل إسرائيل، اكتشافا تجاريا".

وقالت: "تشير التقديرات الأولية إلى أن الحقل يحتوي على 7-15 مليار متر مكعب من موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج".

وأضافت: "التحليل التفصيلي للبيانات التي تم جمعها مستمر، بهدف تحسين التقديرات الحجمية والتجارية المحتملة لكل من الاكتشاف والمساحة الكاملة".

وحاليا تستخرج إسرائيل الغاز من حقلي لفياثان وتمار، فيما تتوقع أن تبدأ قريبا استخراج الغاز من حقل كاريش.

يشار إلى أن كلا من إسرائيل والاتحاد الأوروبي وقعت على اتفاق قبل شهرين يتيح نقل الغاز "الإسرائيلي" إلى مصر في أنابيب وإسالته هناك ومن ثم شحنه في حاويات إلى أوروبا عبر الموانئ المصرية.