برلين تعيد أربع نساء وسبعة أطفال من مخيمات شمال شرق سوريا

أعادت السلطات الألمانية أربع نساء وسبعة أطفال من سوريا، مؤكدة أنها أنجزت تسوية "كل الحالات المعروفة تقريبا" لأسر ألمانية في معسكرات الاعتقال التي يسيطر عليها تنظيم واي بي جي/بي كي كي في شمال شرق هذا البلد، بشبهة التورط مع تنظيم داعش.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان أمس "هذه الليلة أعيد سبعة أطفال وأربع نساء إضافيين إلى ألمانيا من مخيم روج في شمال شرق سوريا".

وشكلت عودة عائلات المعتقلين في مخيم الهول قضية حساسة في جميع دول الاتحاد الأوروبي منذ سقوط تنظيم داعش في 2019، لكن ألمانيا بذلت جهودا للقيام بعمليات إعادة عائلات بشكل منتظم.

وإلى جانب النساء والقاصرين، ضمت المجموعة التي أعيدت الأربعاء مراهقا "نُقل إلى سوريا عندما كان في الحادية عشرة من عمره".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية "أشعر بالارتياح لأن هذا الإجراء جعل من الممكن إغلاق جميع القضايا المعروفة تقريبًا". وأضافت "أشعر بالارتياح خصوصا لأن الأطفال ليسوا مسؤولين عن خيارات الحياة القاتلة لوالديهم"، مؤكدة أنه لم يكن من الممكن "تركهم بلا أفق في مخيمات شمال شرق سوريا".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أن النساء والشاب الذين أعيدوا "سيحاكمون على أفعالهم"، وأنهم أوقفوا فور وصولهم إلى ألمانيا.

وقال المصدر نفسه "حاليا، هناك حالة واحدة فقط تمت المواقفة عليها لكن لم يتم تنفيذ إعادتها بعد"، موضحا أنه "في الحالات الأخرى لا ترغب الأمهات حاليا في العودة إلى الوطن".

وأوضحت الوزارة أنه في إطار ست عمليات جرت حتى الآن، تمت إعادة 76 قاصرا و26 امرأة في المجموع من شمال شرق سوريا إلى ألمانيا.