قتيل في عملية إنزال جوي نفذها الجيش الأمريكي في ريف القامشلي الجنوبي

قامت مروحيات عسكرية أميركية بعملية إنزال جوي في شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما نقل اتلفزيون النظام السوري الخميس.

وأشار التلفزيون إلى أن العملية التي نفذها "الاحتلال الأميركي" ليل الأربعاء الخميس وقعت بالقرب من محافظة الحسكة.

فما قالت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط، في حديث مع وكالة فرانس برس، إن لا معلومات فورية لديها حول الموضوع.

وتقع القرية التي استهدفتها العملية على بعد 17 كيلومترًا جنوب مدينة القامشلي وتسيطر عليها قوات النظام السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسلي وكالة فرانس برس.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل شخص" واعتقال عدد من الأشخاص الآخرين.

وقال أحد سكان القرية "نزلت ثلاث مروحيات أميركية وثلاث ناقلات جنود على أطراف القرية" ليلًا، متحدثًا أيضًا عن مقتل شخص وخطف شخصين .

وتابع "بدأوا ينادون بمكبرات الصوت كي يلتزم الأهالي منازلهم".

وأشار إلى أن القتيل من قرية في أقصى الشمال الشرقي للحسكة، مستخدمًا اسم "أبو حايل" للإشارة إليه.

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم داعش في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم الدولة الإسلامية".

وجاءت تلك الضربة بعد خمسة أشهر على مقتل زعيم تنظيم داعش أبو ابراهيم الهاشمي القرشي على يد قوات أميركية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب (شمال غرب).

وقال مسؤولون أميركيون إن القرشي فجر نفسه لمنع القوات الأميركية من إلقاء القبض عليه.