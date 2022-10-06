ميقاتي: نشارف على إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، أنهم يشرفون على إنجاز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، معتبرا أنهم عبر ذلك "نتفادى حربا أكيدة في المنطقة".

وقال ميقاتي، أثناء لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إن "ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على مشارف الإنجاز ونحن نتفادى حربا أكيدة في المنطقة وعندما نتوحّد ونصدر قرارا واحدا نكون أقوى".

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق يرسم الحدود البحرية بينهما، ويزيل العقبات من أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وتسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون قبل أيام عرضا خطيا من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لينهي بذلك توترا بين الطرفين وتهديدات متبادلة وصلت إلى التلويح بالخيار العسكري.