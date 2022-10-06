900 معتقل في سجن عوفر الإسرائيلي يعيدون وجبات الطعام

قرر الأسرى الفلسطينيون في سجن عوفر الإسرائيلي غربي رام الله، الخميس، إرجاع وجبات طعامهم لإدارة السجن مساندة لإضراب 30 أسيرا عن الطعام لليوم الـ 12 رفضا لاعتقالهم الإداري، وفق بيان لجمعية نادي الأسير الفلسطيني.

وأشار البيان أن 900 معتقل في سجن عوفر الإسرائيلي قرروا إعادة وجبات الطعام إسنادا لرفاقهم المضربين عن الطعام.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، شرع 30 أسيرا فلسطينيا ينتمون إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري".

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ 6 أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.