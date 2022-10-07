العثور على 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين على شاطئ غربي ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي، الجمعة، العثور على 15 جثة، بعضها متفحّم، على ساحل مدينة صبراتة غربي ليبيا، فيما أكّد ناشطون حقوقيون أن الجثث تعود لمهاجرين غير نظاميين.

وقال الهلال الأحمر الليبي في بيان: "بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بوجود قارب على متنه جثث متفحمة وجثث خارج القارب سليمة عددها 15 جثة، انتقل متطوعو الهلال بفرع صبراتة إلى المكان وتم انتشال جميع الجثث ووضعها بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية".

ولم يوضح الهلال الأحمر عن هوية الضحايا أو سبب وفاتهم، لكن ناشطين حقوقيين أكدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الجثث عائدة لمهاجرين غير نظاميين.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن ركاب القارب، ومعظمهم من الأفارقة، قتلوا ليل الخميس بإطلاق نار بعد مشادة بين المهربين، ثمّ أضرمت إحدى مجموعات المهربين النار بالقارب الجمعة، وفق المصادر نفسها.

وانتشرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي تمّ تقديمها على أنها صور للقارب المتضرر الذي يخرج منه دخان أسود كثيف.

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرصادر عنها الاثنين الماضي، وفاة ما لا يقل عن 216 شخصًا أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا من ليبيا منذ مطلع العام الجاري، فيما جرى اعتراض 14157 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا، بينما لا يزال 724 شخصاً في عداد المفقودين ويُرجح أنهم توفوا.