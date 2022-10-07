المصارف في لبنان تغلق أبوابها بعد موجة من الاقتحامات

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية إغلاق أبوابها بعد اقتحام بعض فروعها من قبل مودعين احتجاجا على عدم تسليمهم أموالهم المودعة فيها، من دون أن تحدد المدة الزمنية للإقفال.

وقالت الجمعية في بيان اليوم: بعد الاعتداءات المتكررة وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفيه، قرر مجلس الإدارة إقفال المصارف بهدف اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.

وبحسب مصادر، فإنه بعد قرار الإضراب الذي أعلنته جمعية المصارف اللبنانية، التزمت معظم البنوك بإغلاق أبوابها، مكتفية باستخدام الصراف الآلي فقط، فيما فتحت بعض المصارف أبوابها اليوم كالمعتاد شرط حجز موعد مسبق.

وأعلن رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، الخميس، أن الجمعية قررت الإضراب بسبب استمرار الاعتداءات على البنوك.

وتصاعدت عمليات اقتحام البنوك في الأسابيع الماضية من قبل مودعين، للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف منذ نحو 3 أعوام، عندما بدأت أزمة شح الدولار.

وتفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية.