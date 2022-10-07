بعد قطيعة استمرت 10 أعوام.. وفد من حماس يزور سوريا الشهر الجاري

يعتزم وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إجراء زيارة إلى سوريا في وقت لاحق من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن مصدر في الحركة.

وقال المصدر، إن وفدا من الحركة سيزور سوريا الشهر الجاري، في خطوة لتطوير العلاقات مع دمشق.

وأشار أن "الزيارة ستتم بعد انتهاء مباحثات المصالحة الفلسطينية التي تستضيفها الجزائر في 10 أكتوبر الجاري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت "حماس" في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها مستمرة في تطبيع علاقاتها مع النظام السوري.

وقالت الحركة في بيان حينها: "تؤكد الحركة على مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة" مع دمشق.

وذكرت أن هذا القرار يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وأضاف البيان: "نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وسبق لمصدر فلسطيني أن كشف في 21 حزيران/ يونيو الماضي، أن حركة "حماس" والنظام السوري يستعدان لفتح صفحة جديدة، واستعادة العلاقات بعد قطيعة استمرت 10 أعوام.

وقُطعت العلاقات بين "حماس" ودمشق عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية.