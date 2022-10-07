واشنطن تعلن مقتل قيادي في داعش في عملية الإنزال شمالي شرق سوريا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية مقتل عدد من قادة داعش في سوريا في عملية إنزال وضربة جوية ليل الأربعاء والخميس.

وقالت القوات الأميركية إنها قتلت ليل الأربعاء الخميس قيادياً كبيراً في تنظيم داعش في عملية إنزال في شمال شرق سوريا. وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان أن العملية استهدفت المدعو راكان وحيد الشمري.

وقعت العملية في قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للنظام في محافظة الحسكة التي يسيطر على أغلبها تنظيم واي بي جي الإرهابي وتنتشر فيها قوات التحالف.

وهذه أول مرة تنفذ القوات الأميركية عملية في قرية خاضعة لنفوذ النظام السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينتشر مئات العسكريين الأميركيين ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ويواصل القتال ضد خلايا نائمة مزعومة لتنظيم داعش.

وقالت سينتكوم "شنت القوات الأميركية مساء الأربعاء غارة بطائرة مروحية قرب القامشلي استهدفت راكان وحيد الشمري المسؤول في تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بتسهيل تهريب الأسلحة والنقل السري للمقاتلين".

وأضاف الجيش الأميركي "الشخص المستهدف قُتل وأصيب أحد مرافقيه واعتقل اثنان آخران" بدون أن تحدد جنسياتهم. وبحسب المصدر ذاته، لم يقتل أو يجرح أي عسكري أميركي كما لم تسجل خسائر في صفوف المدنيين.

في دمشق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري عن عملية نفذتها "قوات الاحتلال الأمريكي" قتل فيها شخص، ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

وتشن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين حين وآخر عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

وقال أحد سكان قرية ملوك لوكالة فرانس برس إن ثلاث مروحيات أميركية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى الرابعة فجراً، رافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية.

وأضاف "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للزوم منازلهم، قبل أن يدهموا أحد المنازل".

كما نفذ الجيش الأميركي غارة جوية في سوريا الخميس أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم داعش بحسب بيان صادر عن القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سينتكوم).

وقالت سينتكوم في البيان إن "القوات الأميركية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي (...) ومسؤول كبير آخر في تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال الجنرال مايكل كوريلا الذي يرأس سينتكوم إن "هذه الضربة ستضعف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على زعزعة استقرار المنطقة وضرب قواتنا وشركائنا".

كما أكد الجيش الأميركي أنه "لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيون خلال هذه العملية" وفقا للمعلومات المتوافرة لديه.