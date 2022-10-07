وزارة الصحة اللبنانية تسجل حالات يشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا

تعمل السلطات الطبية اللبنانية على فحص حالات يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بعد أقل من يوم من تأكيد الدولة أول حالة إصابة بالمرض منذ العام 1993، وفق ما أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الجمعة.

وصرح الأبيض في مؤتمر صحفي أن الحالة الأولى هي للاجئ سوري في منتصف العمر يعيش في محافظة عكار شمالي البلاد، وأكد وجود حالة ثانية في المنطقة.

علماً أن المرض تفشى في سوريا المجاورة منذ شهر تقريبا.

وقال الأبيض إن هناك حالات أخرى مشتبه بها، مشيرا إلى أن الكوليرا مرض يمكن نقله بسهولة.

تأتي تلك التطورات مع استمرار الاقتصاد اللبناني في التدهور، مما رمى بثلاثة أرباع سكانه في براثن الفقر. كما أدى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ونقص المياه والتضخم المرتفع إلى تدهور الظروف المعيشية للملايين.

وأضاف وزير الصحة اللبناني أن السلطات تعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية منذ أسابيع لضمان استجابة البلد لتفش محتمل وتوسيع قدرات الفحص في المستشفيات والمختبرات.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الإصابة بالكوليرا تحدث نتيجة تناول المياه أو الطعام الملوثين ببكتيريا الكوليرا. وبينما تكون معظم الحالات خفيفة إلى متوسطة، فإن عدم علاج المرض قد يؤدي إلى الوفاة.

قال وزير الصحة إن لبنان أمن المعدات والأدوية اللازمة لعلاج المرضى.

صرح ريتشارد برينان، مدير الطوارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، للأسوشيتدبرس الخميس أن المنظمة تنسق أيضا مع البلدان الأخرى المجاورة لسوريا للمساعدة في الاستجابة لتفش محتمل للمرض.

لكنه قال إن هناك نقصا في المعروض من اللقاحات بسبب الطلب العالمي.

تقول الأمم المتحدة ووزارة الصحة السورية إن تفشي المرض مرتبط على الأرجح بشرب الناس مياها غير آمنة من نهر الفرات وباستخدام المياه الملوثة لري المحاصيل مما يؤدي إلى تلوث الغذاء.

وثق مسؤولو الصحة السوريون حتى يوم الأربعاء ما لا يقل عن 594 حالة إصابة بالكوليرا و39 حالة وفاة. وفي شمال غربي البلاد، وثقت السلطات الصحية 605 حالات مشتبه بها وعشرات الحالات المؤكدة وما لا يقل عن وفاة واحدة.