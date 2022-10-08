إصابة اثنين من شرطة الاحتلال في إطلاق نار شمالي القدس

أصيب اثنان من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة، السبت، إثر إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط العسكري، شمالي مدينة القدس.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "ورد بلاغ عن إطلاق نار على حاجز شعفاط ".

وأضافت، بحسب وكالة الأناضول، أنه "نتيجة لذلك، كان هناك مصابان من أفراد شرطة حرس الحدود في مكان الحادث، تم تحديد حالتهما في البداية على أنها خطيرة وفقاً لمسؤولين طبيين".

وأردفت أنه "تم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأت البحث عن المشتبه بإطلاق النار به الذي فرّ من المكان".

وتشهد مدينة القدس وضواحيها، توتراً منذ ساعات الظهيرة، إثر قمع شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كشفية سلمية قرب منطقة "باب العامود"، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين واعتقلت شرطة الاحتلال آخرين.