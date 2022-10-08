استشهاد فلسطيني وإصابة 11 آخرين على يد الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

استشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرين من بينهم 3 إصابات خطيرة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت في بيان مقتضب: "شهيد و 11 إصابة برصاص الاحتلال الحي في جنين، بينها 3 إصابات خطيرة".

وفي وقت سابق السبت، اقتحمت قوة إسرائيلية، مخيم جنين، وعلى الفور اندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، وفق إعلام محلي.

وتداول صحفيون وناشطون مقاطع فيديو وصورا تظهر إطلاق النار في المخيم، ومركبات عسكرية تقتحمه.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي): "جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين، واندلاع اشتباكات على أطراف المخيم" مضيفا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل الأسير السابق محمد أبو زينة.

في غضون ذلك قال صحفيون فلسطينيون إن قناصة من الجيش الإسرائيلي يعتلون سطح بناية سكنية استهدفوهم بالرصاص.

وأضاف أحدهم في رسالة صوتية وصلت مراسل الأناضول: "احنا محاصرين، تواصلوا مع الصليب الأحمر، تم إطلاق النار علينا أكثر من 4 مرات".

وفي حالات نادرة ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات أو عمليات اعتقال في الضفة الغربية أيام السبت، وهو يوم إجازة رسمية في إسرائيل.