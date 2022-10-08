الفصائل الفلسطينية تتوجه للجزائر الثلاثاء لفتح ملفات المصالحة

أعلن سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، السبت، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الجزائر، يوم الثلاثاء القادم، لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال أبو عيطة في حديثه لإذاعة صوت فلسطين الحكومية، إن جلسات الحوار ستعقد يوم 11 و12 من الشهر الجاري.

وأضاف أن ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيعقدون اجتماعهم في الجزائر.

وذكر أبو عيطة أن الاجتماع يأتي بعد شهور من الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة توافقية تتفق عليها كافة أطراف العمل الوطني الفلسطيني.

وأعرب السفير عن أمله في أن يتم التوافق على رؤية الجزائر وتمنى أن تشكل قاسما مشتركا للجميع، وأن تكون أرضية صلبة للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

ويأتي لقاء الفصائل قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك رغبة من الجزائر أن تكون قمة فلسطينية بامتياز وتكون القضية الفلسطينية حاضرة بامتياز، وفق أبو عيطة.

من جهته أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح.