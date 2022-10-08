وفاة العشرات في موريتانيا بحمى الوادي المتصدع

أعلنت السلطات الموريتانية، السبت، وفاة 22 شخصا بسبب انتشار وباء حمى الوادي المتصدع وحالة واحدة بحمى القرم أو ما يُعرف بـ"الكونغو النزفية".

وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان، إنها سجلت حالة واحدة جراء الكونغو النزفية، و22 بسبب حمى الوادي المتصدع.

وسجلت موريتانيا في 31 أغسطس/آب الماضي، أول إصابتين بحمى الوادي المتصدع و الكونغو النزفية، وأعلنت وزارة الصحة حينها أنها قامت بتفعيل أجهزة المراقبة واتخاذ إجراءات التصدي لمواجهة أي تطور محتمل للوضع، غير أن الوفيات تسارعت بين صفوف السكان في الأيام الأخيرة.

وحمى الوادي المتصدع مرض وبائي من منظومة فيروسية تسمى الحمى النزفية، وينتقل فيروس المرض إلى البشر عن طريق الحيوانات أو البعوض، وكذلك مرض حمى القرم.

وينتقل المرضين من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته.

وينتشر الفيروس في دول إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ودول البلقان، فيما لا يتوفر لقاح ضده لا للإنسان أو الحيوان.