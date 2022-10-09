إسرائيل تبدأ الضخ التجريبي للغاز من حقل كاريش وسط تواصل النزاع مع لبنان

قالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن شركة "إنرجي" الأمريكية المطورة لحقل كاريش للغاز، على الحدود مع لبنان، ستبدأ اليوم الأحد الضخ التجريبي للغاز، وسط تواصل النزاع مع لبنان بشأن الحقل والحدود البحرية بين البلدين.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن شركة "إنرجي" ستبدأ باختبار خط أنابيب منصة الغاز من حقل كاريش للغاز.

والسبت، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية أعطت الشركة الضوء الأخضر لبدء اختباراتها، فيما ذكرت قناة "كان" العبرية أن العمليات الكاملة للضخ قد تبدأ في غضون أسابيع بمجرد اكتمال الاختبارات.



وكان حقل غاز كاريش في قلب الصراع مع لبنان بشأن حقوق التنقيب عن الغاز، حيث حذر حزب الله اللبناني مراراً وتكراراً من أنه جاهز للرد إذا بدأ استخراج الغاز دون التوصل إلى اتفاق بشأن حقوق الحفر.



والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده ستمضي قدماً في خطط الاستخراج، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، محذراً حزب الله من أن أي هجوم سيواجه رداً "حازما".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

والخميس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية بين البلدين.