رابطة علماء فلسطين تنظم تظاهرة رقمية نصرة للأقصى

نظمت رابطة علماء فلسطين، الأحد، تظاهرة رقمية تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وشارك في التظاهرة التي نظمت في الأوساط الإلكترونية علماء من فلسطين وخارجها نصرة للمسجد الأقصى، منهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي.

وقال رئيس رابطة علماء فلسطين نسيم ياسين: "القدس بوصلة الجميع، ومهوى أفئدة المؤمنين في أرجاء الأرض جميعا لما تمثله من مكانة عظيمة في الإسلام".

بدوره، دعا رئيس هيئة علماء فلسطين نواف التكروري كافة العلماء والدعاة "بأن يأخذوا مواقعهم الريادية ويقوموا بدورهم المنوط بهم في توعية الشعوب لما يحدث من اعتداءات متواصلة بحق المسجد الأقصى".

وطالب التكروري "بدعم صمود الشعب الفلسطيني وخصوصاً المقدسيين المرابطين في باحات المسجد الأقصى".

من جانبه، ندد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وقال القره داغي: "نحن اليوم مأمورون بأن نبذل أرواحنا وأموالنا في سبيل الله تعالى وفي سبيل قضيتنا الأولى وعقيدتنا القدس والأقصى وفلسطين".

من ناحيته، أدان الأمين العام لملتقى دعاة فلسطين سلمان السعودي، انتهاكات إسرائيل بالمسجد الأقصى قائلا "الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم بل لكل المسلمين".

وفي ذات السياق، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينيين إلى "الاستنفار والحشد" لصد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى الثلاثاء المقبل.

وقال محمد حمادة، الناطق باسم الحركة، في بيان إنّ "سعي الاحتلال والجماعات الصهيونية الاستيطانية المتطرّفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بآلاف المستوطنين الثلاثاء القادم، يوجب الاستنفار وشدّ الرحال من الأراضي الفلسطينية كافة، والرباط فيه لصد هذا العدوان".

وأضاف: "نناشد الأمة العربية والإسلامية والجهات الدولية لمؤازرة شعبنا في وجه هذا العدوان الصهيوني الغاشم".

وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحامات للأقصى تزامناً مع ما يسمى "عيد العُرش" الثلاثاء المقبل.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، التي تطالب بوقف الاقتحامات.