الجزائر وفرنسا توقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

وقّعت الجزائر وفرنسا 11 اتفاقية جديدة في عدة قطاعات، على هامش اجتماع الدورة الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين التي عقدت في الجزائر.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، مساء الأحد، توقيع 11 اتفاقية تعاون مع فرنسا، تشمل مجالات مختلفة.

وأفضى الاجتماع إلى توقيع 11 نصا تضمنت إعلانات نوايا إزاء العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة، فضلا عن اتفاقية شراكة في المجال الزراعي ومذكرة اتفاق بشأن الشركات الناشئة.

وتوقف انعقاد اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى بين البلدين، التي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017، جراء توترات في العلاقات بسبب ملفات مرتبطة بالحقبة الاستعمارية والهجرة.

ووصلت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن الأحد، إلى الجزائر يرافقها عدد من وزراء حكومتها، في زيارة تهدف إلى إعطاء "زخم جديد" وملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في آب/أغسطس، وكان في استقبال إليزابيت بورن عند وصولها إلى مطار هواري بومدين نظيرها الجزائري.

وفي 27 أغسطس الماضي، توجت زيارة ماكرون إلى الجزائر بتوقيع البلدين "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" ويتضمّن ستة محاور للتعاون في قطاعات عديدة والتشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.