السلطات التونسية تعلن العثور على جثث 8 مهاجرين جنوبي تونس

أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، عثور بحارة على 8 جثث لمهاجرين غير نظاميين جنوب شرقي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن "بحارة أعلموا عناصر الحرس البحري بوجود 8 جثث لمهاجرين غير نظاميين في عرض سواحل جرجيس (قبالة البحر المتوسط)".

وأضافت الوكالة أن السلطات المحلية "أخذت عينات من الجثث للتعرف على هوية أصحابها".

وأعلن الحرس الوطني بتونس في 25 أغسطس/آب الماضي إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع 2022.

ويأمل المهاجرون غير النظاميين في الحصول على حياة أفضل في أوروبا، هربا من حروب وصراعات مسلحة وأوضاع اقتصادية صعبة في دولهم.